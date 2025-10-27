Пострадавший в ДТП в Калининском районе ребенок получил компенсацию в 50 тыс. рублей
Сегодня, 10:06

Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку по обращению мужчины о защите прав его 12-летнего сына. Еще в январе 2023 года водитель автомобиля Toyota наехал на ребенка на Кондратьевском проспекте. В результате пострадавший получил ушибы, рассказали 27 мая в надзорном ведомстве. 

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда в пользу семьи потерпевшего. По итогам рассмотрения гражданского дела с виновника ДТП взыскано 50 тыс. рублей. 

Ранее на Piter.TV: в массовой аварии на Московском шоссе тяжело пострадал мотоциклист. Байкер столкнулся с машиной Mercedes. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. 

Фото: Piter.TV 

