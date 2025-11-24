Житель Гатчины ударил женщину молотком в ходе конфликта

Правоохранители Ленинградской области задержали в Гатчине местного жителя, который применил молоток в ходе конфликта. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ, рассказали в МВД России.

В полицию 25 мая поступило сообщение о том, что возле магазина на улице Урицкого неизвестный напал на женщину. На месте обнаружили 40-летнюю пострадавшую, у нее зафиксировали травму головы, переломы ребра и руки. После оказания помощи потерпевшую отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

На следующий день по подозрению поймали ровесника горожанки. Ссора произошла во время совместного распития алкоголя.

