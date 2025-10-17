Ранее судимый мужчина пытался ударить отверткой сотрудника магазина в центре Петербурга

Росгвардейцы Центрального района задержали мужчину, который пытался ограбить магазин и напасть на сотрудника. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Накануне днем посетитель торговой точки на Кирочной улице наполнил корзину для покупок пачками кофе и алкоголем общей стоимостью порядка 9 тыс. рублей, после чего собрался вынести товары без оплаты. Это увидел один из продавцов и остановил правонарушителя. На это похититель отреагировал агрессивно, направив на 35-летнего работника отвертку. Потерпевшему удалось увернуться, в это время очевидцы звонили в полицию.

На месте поймали 51-летнего уроженца Омска, судимого за незаконное хранение наркотиков и присвоение. Он был доставлен в 76-й отдел.

