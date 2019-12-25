Росгвардейцы задержали мужчину, который напугал детей пистолетом на Ленской

В его квартире обнаружили схрон оружия.

В Красногвардейском районе Петербурга росгвардейцы задержали 46-летнего мужчину, который пугал детей пневматическим пистолетом. По данным вневедомственной охраны, инцидент произошел накануне вечером на Ленской улице.

Две девочки 9 лет возвращались домой с прогулки. У подъезда они столкнулись с незнакомцем, державшим в руках оружие. Злоумышленник размахивал им, чем сильно напугал подруг. Одна из них рассказала о случившемся матери, и женщина обратилась в полицию.

Правонарушитель оказался жильцом этого дома. На стене в его квартире висели несколько винтовок и пистолетов, а на полке были предметы, похожие на гранаты. Все это направлено на экспертизу.

