Полиция проверила 35 магазинов крупного продуктового ретейлера в Петербурге и Ленобласти

Полицейские организовали проверки объектов одного из крупнейших продуктовых ретейлеров на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мероприятия прошли в Приморском районе города и Всеволожском районе региона. Всего сотрудники проверили 35 магазинов розничной торговли и прилегающие территории.

В ходе рейдов проверено почти 300 человек, из которых 71 — иностранные граждане. Всех их доставили в территориальные подразделения полиции для дополнительной проверки по информационным базам и установления законности пребывания и трудовой деятельности в России.

Особое внимание уделили безопасности объектов торговли. Выявлены нарушения в работе охранников магазинов. По результатам проверок, переданных в Росгвардию, составлено 12 административных протоколов по статье 20.16 КоАП РФ (незаконная частная детективная или охранная деятельность).

Подобные профилактические рейды направлены на выявление нарушений миграционного законодательства, пресечение незаконной трудовой деятельности и контроль соблюдения требований безопасности на объектах массового пребывания граждан.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области