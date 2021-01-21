  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В квартире на Колтушском шоссе прописали 100 мигрантов
Сегодня, 10:50
156
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

0 0

За свои услуги злоумышленницы брали по 5 тыс. рублей.

Полицейские пресекли канал незаконной миграции во Всеволожском районе. Всего в 2024 году легализовали 100 иностранцев, сообщили 30 марта в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Мигранты регистрировались в квартире дома на Колтушском шоссе, но фактически там не проживали. Жилье принадлежит 37-летней рецидивистке, а находила приезжих 49-летняя менеджер одного из центров международного сотрудничества. За свои услуги злоумышленницы брали по 5 тыс. рублей. 

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), старшей из подозреваемых избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что на объектах ж/д транспорта в Петербурге состоялся миграционный рейд. Всего правоохранители осуществили два выезда: были проверены свыше 40 иностранцев.

Фото: Piter.TV 

Теги: ленобласть, мигранты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии