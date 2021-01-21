В квартире на Колтушском шоссе прописали 100 мигрантов

Полицейские пресекли канал незаконной миграции во Всеволожском районе. Всего в 2024 году легализовали 100 иностранцев, сообщили 30 марта в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Мигранты регистрировались в квартире дома на Колтушском шоссе, но фактически там не проживали. Жилье принадлежит 37-летней рецидивистке, а находила приезжих 49-летняя менеджер одного из центров международного сотрудничества. За свои услуги злоумышленницы брали по 5 тыс. рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), старшей из подозреваемых избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

