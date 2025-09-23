На объектах ж/д транспорта в Петербурге состоялся миграционный рейд

Всего правоохранители осуществили два выезда: были проверены свыше 40 иностранцев.

Транспортные полицейские Петербурга подвели итоги масштабного миграционного рейда. Мероприятие состоялось с 24 по 26 марта на объектах железнодорожного транспорта, рассказали в УТ МВД России по СЗФО.

Всего правоохранители осуществили два выезда: были проверены свыше 40 иностранцев. Также в рамках операции проверили деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В результате составили два административных протокола по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ и ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ. Одного из мигрантов выдворят из страны.

Основной целью проведенных мероприятий было обеспечение безопасных условий для граждан на территории Петербурга и Ленобласти. Пресс-служба транспортной полиции

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО