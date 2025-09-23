  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На объектах ж/д транспорта в Петербурге состоялся миграционный рейд
Сегодня, 16:27
212
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

0 0

Транспортные полицейские Петербурга подвели итоги масштабного миграционного рейда. Мероприятие состоялось с 24 по 26 марта на объектах железнодорожного транспорта, рассказали в УТ МВД России по СЗФО. 

Всего правоохранители осуществили два выезда: были проверены свыше 40 иностранцев. Также в рамках операции проверили деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В результате составили два административных протокола по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ и ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ. Одного из мигрантов выдворят из страны. 

Основной целью проведенных мероприятий было обеспечение безопасных условий для граждан на территории Петербурга и Ленобласти. 

Пресс-служба транспортной полиции 

Ранее на Piter.TV: в Курортном районе в автобусах выявили шестерых "зайцев" и трех незаконных мигрантов. 

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

Теги: мигранты, транспортная полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии