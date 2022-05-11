Сегодня, 13:26
В ходе рейдов на стройках Петербурга и Ленобласти выявили 24 нелегала

Полиция провела рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Проверочные мероприятия состоялись на строительных объектах в Петроградском и Ломоносовском районах. 

Всего проверили 126 иностранцев, среди которых 24 работали нелегально. Всех нарушителей доставили в отдел, они были привлечены к административной ответственности. Сейчас устанавливается вина юридических лиц, привлекших к незаконной трудовой деятельности выявленных мигрантов. 

Цель таких рейдов – соблюдение миграционного законодательства на территории региона, подчеркнули правоохранители. 

Ранее на Piter.TV: полиция задержала петербурженку, организовавшую фиктивный брак за 50 тыс. рублей. 

Видео: пресс-служба МВД России 

