Впервые за несколько лет для участия в ПМЭФ не надо сдавать текст на ковид
Сегодня, 13:20
Тестирование нужно сдавать только для участия в пленарном заседании.

Для доступа на площадку "Экспофорума" в рамках Петербургского международного экономического форума, который состоится с 3 по 6 июня, прохождение ПЦР-тестирования не требуется. Об этом рассказали 21 мая в Фонде Росконгресс. 

Тест на коронавирус, грипп и ОРВИ нужно сдавать только для участия в пленарном заседании. Его планируют проводить исключительно в специализированных центрах в Москве и Северной столице, результаты из других лабораторий не передаются в систему аккредитации. 

На тестирование получится записаться через Единый личный кабинет участников и Личный кабинет СМИ. Карта доступа активируется автоматически после получения отрицательного результата. 

ПЦР-тестирование проводится на коммерческой основе. 

Фонд Росконгресс 

Напомним, главная тема мероприятия в этом году звучит так: "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему".

