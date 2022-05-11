Впервые за несколько лет для участия в ПМЭФ не надо сдавать текст на ковид

Для доступа на площадку "Экспофорума" в рамках Петербургского международного экономического форума, который состоится с 3 по 6 июня, прохождение ПЦР-тестирования не требуется. Об этом рассказали 21 мая в Фонде Росконгресс.
Тест на коронавирус, грипп и ОРВИ нужно сдавать только для участия в пленарном заседании. Его планируют проводить исключительно в специализированных центрах в Москве и Северной столице, результаты из других лабораторий не передаются в систему аккредитации.
На тестирование получится записаться через Единый личный кабинет участников и Личный кабинет СМИ. Карта доступа активируется автоматически после получения отрицательного результата.
ПЦР-тестирование проводится на коммерческой основе.
Фонд Росконгресс
Напомним, главная тема мероприятия в этом году звучит так: "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему".
