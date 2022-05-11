В Петербурге начинается дождливая пора
Сегодня, 12:57
В ближайшие дни прогремят грозы, завтра даже с градом.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что в городе стартует период дождей. Осадков будет достаточно и в выходные, и на следующей неделе. В ближайшие дни прогремят грозы, завтра даже с градом. 

Погоду начнут определять циклоны, поэтому усилится и ветер западного направления. В субботу и воскресенье его порывы составят 10-15 м/с. 

Следующая неделя планирует быть холодной. Конечно, далеко еще, но максимум похолодания приходится на середину следующей недели, как раз ко Дню рождения Петербурга. Давайте надеяться, что за эти дни что-то может измениться.

Александр Колесов, синоптик 

Температура воздуха может быть в районе +8…+13 градусов. 

Ранее на Piter.TV: из-за жары в Петербурге 19 мая объявляли "желтый" уровень опасности. 

Фото: Piter.TV 

