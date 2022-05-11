В Петербурге начинается дождливая пора

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что в городе стартует период дождей. Осадков будет достаточно и в выходные, и на следующей неделе. В ближайшие дни прогремят грозы, завтра даже с градом.

Погоду начнут определять циклоны, поэтому усилится и ветер западного направления. В субботу и воскресенье его порывы составят 10-15 м/с.

Следующая неделя планирует быть холодной. Конечно, далеко еще, но максимум похолодания приходится на середину следующей недели, как раз ко Дню рождения Петербурга. Давайте надеяться, что за эти дни что-то может измениться. Александр Колесов, синоптик

Температура воздуха может быть в районе +8…+13 градусов.

