Стали известны подробности состояния подростков после обрушения балкона в Севастополе

Трое подростков остаются в тяжелом состоянии после обрушения балкона в севастопольской школе. В общей сложности пострадали десять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора города Михаила Развожаева.

Он уточнил, что из десяти пострадавших шестеро находятся в стабильном состоянии, у них травмы средней степени тяжести. Все они находятся в больнице под наблюдением медиков.

Напомним, что ЧП произошло в школе №13 в Севастополе. Известно, что на балкон школьники вышли, чтобы сфотографироваться. Учреждение было капитально отремонтировано в 2025 году. Возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ и халатности должностных лиц.

