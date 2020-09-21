В школе Севастополя обрушился балкон. Пострадали 10 учеников

В севастопольской школе №13 20 мая произошло обрушение балкона на втором этаже. По предварительным данным, травмы разной степени тяжести получили 10 детей, которые вышли ради фотографии, рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

На месте работают оперативные службы, ребятам оказывают необходимую помощь. Всех пострадавших госпитализировали в больницу.

В причинах произошедшего будем разбираться. Будет проведено тщательное расследование всех обстоятельств, установлены причины случившегося и приняты все необходимые меры. Михаил Развожаев, губернатор Севастополя

Tg-канал "112" пишет, что один из учеников находится без сознания, его состояние оценили как тяжелое.

