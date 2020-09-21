"АвтоВАЗ" представит обновлённую Lada Niva и другие модели на ПМЭФ-2026

"АвтоВАЗ" станет официальным партнёром Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). В рамках мероприятия компания организует масштабную экспозицию, где представит как исторические, так и новейшие автомобили марки Lada.

Главными экспонатами станут один из первых выпущенных ВАЗ-2101 1970 года из музейной коллекции, новый кроссовер Lada Azimut, запуск производства которого намечен на III квартал 2026 года, обновлённая Lada Niva Legend с рядом технических и эргономических улучшений.

Подробности о новинках, включая характеристики новой Niva, будут раскрыты в первый день форума – 3 июня. Для трансфера гостей "АвтоВАЗ" предоставит 120 седанов Lada Aura, а также подготовит уличную выставку, где можно будет увидеть исторические, современные и спортивные автомобили бренда.

Фото: Lada