В Колпино согласовали проект школы с бассейнами и футбольным полем

В Колпино появится новая школа почти на 1400 учеников. Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга согласовал внешний облик образовательного учреждения, которое планируют построить на улице Севастьянова.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", проект подготовила компания "ВКС Проект" по заказу СЗ "СПб Реновация-Красный Кирпичник-5". Школа рассчитана на 1375 мест и станет одним из крупных социальных объектов района.

Внутри разместят учебные классы, мастерские для работы с металлом и деревом, кабинеты домоводства и помещения для творческих занятий. Для младших школьников предусмотрены игровые комнаты и спальни. В проект также включены спортивный зал и бассейны. На территории школы оборудуют футбольное поле, площадки для баскетбола и волейбола, беговые дорожки и зоны отдыха. Кроме учебных помещений, в здании появятся библиотека с медиатекой, актовый зал на 648 мест, медицинский блок и большая столовая.

Фасады школы оформят с использованием минеральной штукатурки и керамогранита. Центральный вход планируют выделить декоративной художественной росписью.

Также рядом со школой организуют специальную площадку для посадки и высадки учеников и пространство для проведения массовых мероприятий.

