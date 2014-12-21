Сегодня, 10:14
Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Грузовик сбил 17-летнюю самокатчицу в Колпино

Девочку госпитализировали в больницу с закрытой травмой груди и закрытым переломом фаланги пальца на стопе.

В Колпино вечером 14 мая произошло ДТП, в котором пострадала юная самокатчица. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

По словам 17-летней потерпевшей, на пересечении улицы Машиностроителей и Заводского проспекта она столкнулась с грузовым автомобилем. Девочку госпитализировали в больницу с закрытой травмой груди и закрытым переломом фаланги пальца на стопе. 

Полицейские организовали проверку по факту аварии, все детали и обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в ДТП в Луге пострадали юные мотоциклисты. Они столкнулись с машиной Mercedes на улице Гагарина. Подростков увезли в медицинское учреждение. 

Видео: пресс-служба МВД России 

