Водитель Chery сбил 17-летнюю девушку в Пушкине

В результате пострадавшая получила серьезные травмы, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полицейские проводят проверку по факту аварии в Пушкинском районе, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 3 июня на Красносельском шоссе в Пушкине 62-летний водитель автомобиля Chery Tiggo 4 Pro, двигаясь от Парковой улицы в сторону Саперной улицы, сбил 17-летнюю девушку в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате пострадавшая получила серьезные травмы, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Причины и обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

Ранее мы рассказывали о том, что неизвестный мужчина погиб под колесами машины Kia на Кольцевой автодороге Петербурга. Его личность устанавливается.

Фото: Piter.TV