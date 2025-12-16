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Водитель Chery сбил 17-летнюю девушку в Пушкине
Сегодня, 10:58
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Водитель Chery сбил 17-летнюю девушку в Пушкине

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В результате пострадавшая получила серьезные травмы, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полицейские проводят проверку по факту аварии в Пушкинском районе, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 3 июня на Красносельском шоссе в Пушкине 62-летний водитель автомобиля Chery Tiggo 4 Pro, двигаясь от Парковой улицы в сторону Саперной улицы, сбил 17-летнюю девушку в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. 

В результате пострадавшая получила серьезные травмы, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Причины и обстоятельства ДТП выясняют правоохранители. 

Ранее мы рассказывали о том, что неизвестный мужчина погиб под колесами машины Kia на Кольцевой автодороге Петербурга. Его личность устанавливается. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, пушкин
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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