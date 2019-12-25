В 9 районах Ростовской области ночью уничтожили около 40 БПЛА

Юрий Слюсарь указал на последствия ночного налета БПЛА ВСУ на российский регион.

Около 40 беспилотников Вооруженных сил Украины уничтожены в ночь на 4 августа в девяти районах Ростовской области. Соответствующее заявление сделал через собственный аккаунт в национальном мессенджере "Макс" местный губернатор Юрий Слюсарь. Российский чиновник отметил, что сведения о возможных пострадавших или разрушениях пока что властям не поступала. Однако сведения будут уточняться.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около четырех десятков БПЛА в 9 районах области: Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Боковском, Верхнедонском, Каменском, Кашарском, Милютинском, Тарасовском. Юрий Слюсарь, губернатор Ростовской области

В ростовском Гуково при ночной атаке дронов ВСУ пострадала женщина.

Фото: Telegram / Юрий Слюсарь