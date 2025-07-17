На Кировско-Выборгской линии задерживаются поезда

По данным пресс-службы подземки, это связано с поломкой одного из составов.

На Кировско-Выборгской линии петербургского метрополитена утром 4 августа произошел затор. Поезда задерживаются из-за неисправного состава.

По словам очевидцев, пассажиры стояли в вагонах примерно 15 минут, пишет 78.ru. Их высадили на станциях "Площадь Восстания" и "Балтийская". В настоящее время в вестибюлях наблюдается большое скопление людей.

По данным пресс-службы подземки, это связано с поломкой одного из поездов. Сейчас расписание составов стабилизируют.

Ранее на Piter.TV: петербурженку не пустили в метро с собакой в коляске. Инцидент произошел несколько дней назад на "Площади Мужества", когда женщина возвращалась из ветеринарной клиники со своим шпицем.

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