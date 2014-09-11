КГИОП отказался признать синюю линию метро Петербурга памятником

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры не включил Московско-Петроградскую линию метро в перечень объектов культурного наследия. Решение касается всей синей линии как единого исторического комплекса.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга отказался признать Московско-Петроградскую линию метро объектом культурного наследия. Проект распоряжения об отказе был опубликован 14 июля.

Ранее активисты предлагали включить всю синюю линию метро в список выявленных объектов культурного наследия как единый культурно-исторический комплекс XX века. Однако КГИОП принял решение не поддерживать эту инициативу.

После отказа линия будет исключена из перечня объектов, которые обладают признаками культурного наследия. Такой статус ранее временно ограничивал проведение работ до принятия окончательного решения о включении в реестр памятников либо отказе от этого.

Московско-Петроградская линия метро в последние годы стала одной из основных площадок для ремонта и реконструкции станций. Ранее завершились работы на станции "Удельная". Сейчас реконструкция проходит на станциях "Фрунзенская" и "Парк Победы". В дальнейшем планируется капитальный ремонт "Озерков" и реконструкция "Электросилы".

Активисты неоднократно выступали против проведения работ и направляли обращения с просьбой включить станции синей линии в реестр объектов культурного наследия. Однако КГИОП ранее принимал решения об отказе.

В комитете также сообщали, что из-за приостановки реконструкции станции "Фрунзенская" город понес убытки более чем на 38 млн руб.

Ранее мы сообщили о том, что вестибюль "Фрунзенской" поднимут над землёй и сохранят исторический "бронекупол"

Фото: Piter.TV