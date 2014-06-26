Вестибюль "Фрунзенской" поднимут над землёй и сохранят исторический "бронекупол"

Специалисты показали ход реконструкции станции.

Telegram-канал "Подземник" опубликовал кадры хода ремонтных работ на станции метро "Фрунзенская". В процессе реконструкции конструкции вестибюля поднимают над уровнем земли. При этом исторический кассовый зал — так называемый "бронекупол" — планируют сохранить и адаптировать для использования в новом здании.

На месте старого вестибюля построят семиэтажное сооружение с двумя подземными уровнями. Там разместят новый вестибюль и единый диспетчерский центр петербургской подземки.

Фото: Telegram / "Подземник"

Первый этап реконструкции намерены завершить к 1 июня 2027 года, после чего станцию откроют для пассажиров. Полностью работы планируется закончить в 2029 году. Реконструкцией занимается компания "Дороги и мосты" по контракту стоимостью 9,5 млрд рублей.

Демонтаж старого вестибюля начался в сентябре 2024 года, а 1 июня того же года станцию закрыли на реконструкцию. Проект ранее одобрил КГИОП.

Ранее Piter.TV сообщал, что в петербургском метро появился 50-й состав поезда "Балтиец".

Фото: Telegram / "Подземник"