В петербургском метро появился 50-й состав поезда "Балтиец"

В электродепо "Автово" прибыл юбилейный, 50-й состав поезда "Балтиец". Об этом рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своём Telegram -канале.

Составы этой модели, выпускаемые Октябрьским электровагоноремонтным заводом, уже обслуживают линии 1, 2, 5 и 6 городского метро. В 2026 году парк пополнится ещё 15 новыми шестивагонными "Балтийцами".

"Балтиец" — самый современный поезд петербургского метрополитена. Для каждой линии предусмотрен свой фирменный цвет, а доля отечественных материалов и комплектующих в конструкции достигает 95%.

Перед выходом на линию новый состав пройдёт пуско-наладочные испытания, после чего будет введён в эксплуатацию на Линии 2. Всего до 2031 года петербургский метрополитен должен получить 950 вагонов различных модификаций поезда "Балтиец".

Фото: Telegram / Александр Беглов