Спасённый из канализации на улице Вавиловых котёнок находится в реанимации после массажа сердца

В Петербурге на улице Вавиловых завершилась многочасовая операция по спасению котёнка, застрявшего в системе ливневой канализации. Как сообщает сообщество "Кошкиспас", извлечь животное удалось лишь благодаря слаженным действиям волонтёров и местных жителей.

Спасательная миссия началась вечером: группа прибыла для получения поисковой лодки, но изменила планы из-за экстренной заявки. На месте выяснилось, что испуганный котёнок перемещается между несколькими соединёнными колодцами, скрываясь от людей. Работу осложняли сильный дождь, холодная погода и прибывающая вода.

В операции, продлившейся несколько часов, участвовали пять человек. Им пришлось вскрывать крышки люков и спускаться вниз, чтобы направить животное к выходу. Котёнка нашли без сознания прямо в воде.

Волонтёры немедленно доставили находку в ветеринарную клинику на улице Веденеева. По пути животному проводили реанимационные мероприятия, делая массаж сердца и согревая его. Врачи диагностировали сильное переохлаждение и критическое состояние, однако смогли стабилизировать пациента. Спустя несколько часов интенсивной терапии котёнок начал самостоятельно двигаться и сейчас остаётся под круглосуточным наблюдением специалистов, проходя курс лечения.

Фото: ВКонтакте / КОШКИСПАС.