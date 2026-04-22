В Отрадном спасли лису из плена строительного бассейна

Было принято решение выпустить лису в ближайшем лесу, так как она выглядела здоровой и могла иметь потомство в период размножения.

В городе Отрадное Кировского района Ленобласти добровольцы спасли лису, которая провалилась в пустой строительный бассейн и не могла выбраться самостоятельно. Подробности операции по спасению были опубликованы в сообществе "Кошкиспас" в социальной сети "ВКонтакте".

Первыми на помощь животному пришли сотрудники предприятия, на территории которого произошел инцидент. Они попытались соорудить импровизированные трапы из досок, чтобы хищница могла выбраться, однако напуганная лиса забилась в угол и не решалась воспользоваться путем к спасению.

Тогда к делу подключился волонтер Никита Юркин. С помощью специальной удавки ему удалось аккуратно поймать животное и поместить его в клетку. Однако на этом трудности не закончились: пытаясь вырваться из заточения, лиса так сильно прижала нижнюю челюсть к прутьям, что волонтеру пришлось использовать плоскогубцы, чтобы высвободить ее.

Перед спасением Никита Юркин связался со специалистами центра "Сирин", чтобы проконсультироваться о дальнейшей судьбе животного. Было принято решение выпустить лису в ближайшем лесу, так как она выглядела здоровой и могла иметь потомство в период размножения.

Ранее мы сообщили о том, что альпинист спас запертого на балконе самоеда в ЖК "Шуваловский".

Видео: ВКонтакте / КОШКИСПАС. Спасение животных. 8 (812) 602-7-602 (Никита Юркин)