Блогер Лерчек прошла шестой сеанс химиотерапии

Блогер Лерчек рассказала, как перенесла шестой курс химиотерапии.

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, хорошо перенесла шестой курс химиотерапии. Об этом она рассказала в видео опубликованном отцом ее ребенка Луисом Сквиччиарини в соцсетях.

Разумеется, у меня не так много энергии, не такая энергичная, аппетит не очень. Но пару дней, надеюсь, и все будет в порядке. Валерия Чекалина, блогер

Она также сообщила, что через две недели ее ждет седьмой курс химиотерапии из девяти.

О проблемах со здоровьем у Лерчек стало известно после рождения четвертого ребенка в феврале 2026 года. У нее диагностировали рак желудка с метастазами в легких. Многодетная мать проходит лечение в НМИЦ Онкологии имени Блохина.

Ранее мы сообщали, что Лерчек и ее бывшего супруга обвинили в незаконном выводе из России 250 млн рублей. В мае суд Москвы продлил домашний арест блогеру до 26 июня.

