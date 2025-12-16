Блогер Лерчек прошла шестой сеанс химиотерапии

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, хорошо перенесла шестой курс химиотерапии. Об этом она рассказала в видео опубликованном отцом ее ребенка Луисом Сквиччиарини в соцсетях.
Разумеется, у меня не так много энергии, не такая энергичная, аппетит не очень. Но пару дней, надеюсь, и все будет в порядке.
Валерия Чекалина, блогер
Она также сообщила, что через две недели ее ждет седьмой курс химиотерапии из девяти.
О проблемах со здоровьем у Лерчек стало известно после рождения четвертого ребенка в феврале 2026 года. У нее диагностировали рак желудка с метастазами в легких. Многодетная мать проходит лечение в НМИЦ Онкологии имени Блохина.
Ранее мы сообщали, что Лерчек и ее бывшего супруга обвинили в незаконном выводе из России 250 млн рублей. В мае суд Москвы продлил домашний арест блогеру до 26 июня.
Фото: Instagram*/ Luis Squicciarini
*Принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, деятельность запрещена на территории России
