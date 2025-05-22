Суд продлил домашний арест блогеру Лерчек

Ее и бывшего супруга обвиняют в незаконном выводе из России 250 млн рублей.

Троицкий суд Москвы продлил домашний арест блогеру Валерии Чекалинок (Лерчек) и ее бывшему супругу Артему. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на адвоката Константина Третьякова.

Экс-супругов обвиняют в незаконном выводе из России 250 млн рублей. Отмечается, что Лерчек, ее бывший супруг и его бизнес-партнер Роман Вишняк использовали подложные документы. Все трое находятся под домашним арестом с октября 2024 года. Решением суда его продлили до 26 июня.

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