Суд вынес приговор осквернителю Вечного огня на Марсовом поле

14 мая текущего года подсудимый, игнорируя присутствие прохожих, справлял нужду вблизи памятника, проявив тем самым пренебрежительное отношение к общественным нормам поведения.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга проинформировала о привлечении к административной ответственности гражданина Олимжона Содикова, совершившего акт надругательства над мемориалом Вечного огня на Марсовом поле.

Сообщается, что 14 мая текущего года подсудимый, игнорируя присутствие прохожих, справлял нужду вблизи памятника, проявив тем самым пренебрежительное отношение к общественным нормам поведения.

При рассмотрении дела обвиняемым была признана вина, он выразил искреннее сожаление относительно совершенного проступка. Суд вынес решение назначить Содикову административное взыскание в форме ареста сроком на семь суток.

Ранее мы сообщили о том, что жителю Приморского района дали сутки ареста за нецензурную выходку на балконе. По данным суда, 17 мая около 22:30 42-летний Вадим Кузнецов вел себя крайне агрессивно на общем балконе дома №137, корпус 1. Мужчина громко кричал, ругался матом, размахивал руками и выбрасывал с высоты различные предметы, включая детский самокат. Его поведение нарушило покой жильцов и привлекло внимание правоохранительных органов.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)