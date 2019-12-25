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Жителю Приморского района дали сутки ареста за нецензурную выходку на балконе
Сегодня, 14:20
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Жителю Приморского района дали сутки ареста за нецензурную выходку на балконе

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Суд квалифицировал действия мужчины по статье 20.1 КоАП РФ — "Мелкое хулиганство" — и назначил ему административный арест сроком на одни сутки.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел дело об административном правонарушении, которое произошло вечером 17 мая на Приморском проспекте. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов Петербурга.

По данным суда, 17 мая около 22:30 42-летний Вадим Кузнецов вел себя крайне агрессивно на общем балконе дома №137, корпус 1. Мужчина громко кричал, ругался матом, размахивал руками и выбрасывал с высоты различные предметы, включая детский самокат. Его поведение нарушило покой жильцов и привлекло внимание правоохранительных органов.

Кузнецов полностью признал свою вину и заявил, что сожалеет о случившемся.

Суд квалифицировал действия мужчины по статье 20.1 КоАП РФ — "Мелкое хулиганство" — и назначил ему административный арест сроком на одни сутки. Поскольку задержание произошло накануне, Кузнецова отпустили сразу после оглашения решения.

Фото: Piter.tv

Теги: хулиганство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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