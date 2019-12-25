В школе Приморского района помогают эвакуированным после атаки беспилотников.

Психологи Санкт-Петербургского регионального отделения Российского Красного Креста оказывают помощь жителям дома в Приморском районе, пострадавшего от падения обломков беспилотника. Специалисты работают в пункте временного размещения, организованном в ближайшей школе.

В организации сообщили, что сотрудники и психологи выехали на место происшествия и сразу приступили к работе. В первые часы они помогли обустроить пространство для эвакуированных, а также начали оказывать поддержку людям, испытывающим стресс после случившегося.

Особое внимание специалисты уделяют детям и их родителям. Параллельно региональное отделение Красного Креста совместно с администрацией Приморского района выясняет, какая помощь необходима пострадавшим семьям.

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Фото: Piter.tv