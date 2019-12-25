Два новых случая подозрения на оспу обезьян выявили в Петербурге.

В Петербурге не ожидается вспышки оспы обезьян, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, выявленные случаи своевременно обнаружили и взяли под контроль.

Онищенко выразил надежду, что специалисты установят всех контактировавших с заболевшими и организуют за ними медицинское наблюдение. При этом академик отметил, что распространение инфекции в мире по-прежнему вызывает опасения.

26 ноября 2026 года стало известно о госпитализации двух человек с подозрением на оспу обезьян. В городе проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. В Клинической инфекционной больнице имени С. П. Боткина сообщили, что состояние пациентов стабильное.

Ранее, в октябре, инфекцию выявили у 5 жителей Петербурга. Все они проходили лечение в инфекционной больнице имени Боткина и были выписаны в конце месяца.

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы обнаружили загоревшуюся машину на 17-й линии В. О. и вызвали пожарных.

Фото: Piter.TV