В Ленобласти хотят трудоустроить до 14 тысяч подростков летом 2027 года.

Власти Ленинградской области намерены увеличить число мест для временного трудоустройства подростков. Этот вопрос стал одной из основных тем заседания регионального правительства, состоявшегося 26 ноября. Губернатор Александр Дрозденко обратил внимание на обращения родителей, которые сообщают о трудностях с поиском работы для несовершеннолетних.

По словам главы региона, в Ленобласти действуют профориентационные программы, однако возможности подготовки будущих специалистов используются не полностью. Ежегодная потребность экономики области составляет около 30 тыс. работников, при этом заключено только 712 договоров о целевом обучении.

По заполняемости квоты целевого приема регион занимает первое место в Северо-Западном федеральном округе с показателем 91,3 %. Однако Дрозденко считает необходимым расширить набор на целевое обучение и увеличить общую вместимость учреждений среднего профессионального образования как минимум до 10 тыс. мест.

Отдельное внимание губернатор уделил летней занятости несовершеннолетних. В одних муниципалитетах план по трудоустройству подростков перевыполнили, в других не выполнили, несмотря на заранее выделенные средства в виде грантов и субсидий работодателям.

В 2012 году в Ленинградской области находили работу летом 5–6 тыс. подростков. В 2026 году этот показатель превысил 12 тыс. человек, что на 20 % больше, чем годом ранее. Дрозденко поручил муниципалитетам активнее привлекать несовершеннолетних к временной работе.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)