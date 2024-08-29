Блогершу в Омске арестовали за оскорбление бойцов СВО

Стримерша систематически дискредитирует ВС России, причём чаще всего делает это распивая спиртное во время трансляций.

Кировский районный суд арестовал блогершу за оскорбление участников спецоперации в прямом эфире. Женщина получила пять суток административного ареста, сообщила пресс-служба судов Омской области.

Правоохранители выявили нарушение во время прямой трансляции, прошедшей вечером 27 июля. Во время беседы с подписчиками 35-летняя женщина использовала грубую нецензурную лексику, а также негативно высказывалась о военнослужащих, принимающих участие в СВО.

Блогерше вменили публичные высказывания, унижающие достоинство группы лиц по признаку принадлежности к какой-либо социальной группе. Свою вину омичка признала. Помимо ареста женщине назначили штраф в 50 тыс. рублей. В июле ее уже привлекали к ответственности за аналогичное правонарушение.

Ранее мы сообщали, что жителя Екатеринбурга задержали за оскорбление ребенка в шапке с буквой Z.

Фото: Magnific