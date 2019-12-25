Петербуржцы доверяют коллегам больше, чем начальству и компаниям

При этом 80% директоров и руководителей в той или иной степени доверяют своей команде.

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди трудоустроенных представителей экономически активного населения Петербурга. Результаты показали, что главной опорой для горожан на рабочем месте является их собственная команда.

Уровень доверия распределился следующим образом: 77% респондентов доверяют своим коллегам, 68% – компании-работодателю, и 66% – непосредственному руководителю. При этом управленцы отвечают сотрудникам взаимностью: 80% директоров и руководителей в той или иной степени доверяют своей команде.

Исследование выявило заметный гендерный разрыв в вопросах лояльности. Женщины доверяют работодателю больше мужчин (70% против 66%), а на руководство полагаются чаще (67% против 64%). Представительницы прекрасного пола также чаще демонстрируют абсолютную уверенность в сослуживцах и начальнике – каждая третья опрошенная женщина ответила однозначно положительно. Среди мужчин доля тех, кто безоговорочно доверяет коллегам, составляет 22%, а руководству – 20%.

Ранее мы сообщили о том, что чувство юмора помогает петербуржцам искать работу и строить карьеру.

Фото: Piter.TV