Петербург может направить 250 миллионов рублей на спасение "Ленфильма"

Смольный совместно с городским Комитетом по культуре прорабатывает новые условия, предполагающие концентрацию основного финансирования на старейшей киностудии страны.

Власти Петербурга рассматривают возможность изменить схему финансовой поддержки местного кинематографа. Как сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников на встрече с журналистами в рамках обсуждения проекта бюджета на 2027–2029 годы, городские субсидии на съёмки фильмов могут быть перераспределены в пользу киностудии "Ленфильм".

До сих пор в городе действовала система широкого распределения средств: из бюджета выделялось 250 миллионов рублей, которые делились между множеством кинокомпаний, снимающих картины в Петербурге или о нем. Теперь же Смольный совместно с городским Комитетом по культуре прорабатывает новые условия, предполагающие концентрацию основного финансирования на старейшей киностудии страны.

При этом, по словам вице-губернатора, полный отказ от поддержки независимого кинопроизводства не планируется. Таким образом, если инициатива будет одобрена, "Ленфильм" получит приоритетный доступ к городским грантам, в то время как остальные кинокомпании продолжат претендовать на оставшуюся часть средств в рамках общего конкурса.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге выделили почти 300 миллионов рублей на поддержку 33 фильмов.

Фото: Piter.TV