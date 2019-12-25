На трассе Р-21 "Кола" ГИБДД перешла к тактике тотального контроля из-за массовых нарушений

Причиной масштабной проверки стала критическая статистика.

На федеральной автодороге Р-21 "Кола" Госавтоинспекция ввела усиленный режим работы. Причиной масштабной проверки стала критическая статистика: трасса имеет репутацию одной из самых аварийно-опасных в регионе, а грубые маневры с выездом на полосу встречного движения регулярно приводят к лобовым столкновениям с тяжелыми последствиями.

Для предотвращения ДТП инспекторы перешли к тактике скрытого патрулирования и тотального контроля. Экипажи ДПС рассредоточены на наиболее проблемных участках: затяжных подъемах, закрытых поворотах и зонах с ограниченной видимостью, где водители чаще всего идут на неоправданный риск.

Особое внимание уделяется следующим категориям нарушителей: водителям большегрузов, которые создают многокилометровые заторы, провоцируя автолюбителей на рискованные обгоны колонн через сплошную линию, а также автомобилистам на легковых машинах, совершающим опасные маневры в зонах действия знаков "Обгон запрещен" и перед нерегулируемыми перекрестками, и лихачам, которые игнорируют дорожную разметку и метеоусловия, выезжая на "встречку" в дождь, туман или темное время суток.

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Фото: Piter.TV