Глава UNCTAD набрала самое большое количество голосов среди всех кандидатов на место Антониу Гутерриша.

Генеральный секретарь UNCTAD Ребека Гринспан в очередной раз получила наибольшее количество голосов поддержки по результатам четвертого предварительного голосования в Совете Безопасности Всемирной организации по кандидатам на пост генерального секретаря ООН. Соответствующими результатами поделились западные журналисты из новостного агентства The Reuters со ссылкой на собственные источники. По данным СМИ, женщину на должности поддержали десять членов Совета безопасности, еще трое выступили против кандидатуры, а двое воздержались от принятия решения. Ранее источник информационного агентства "ТАСС" в ООН уведомил аудиторию, что по итогам предварительного голосования, которое состоялось 18 сентября, за Ребекку Гринспан высказались девять членов СБ, пятеро выступили против, еще один не выразил никакого мнения.

Напомним, что кандидат от Гайаны Каролин Родригес-Биркетт и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси 29 сентября получили по восемь голосов в поддержку, однако Родригес-Биркетт получила шесть голосов против, а Гросси - семь, по сведениям от The Reuters. Должностные полномочия Антониу Гутерриша, возглавляющего ООН с 2017 года, заканчиваются 31 декабря 2026 года.

Лавров и Гутерриш обсудили на полях ГА ООН конфликт на Украине.

Фото: YouTube / CGTN UN