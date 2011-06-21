Офис генсека Антониу Гутерриша напомнил о необходимости соблюдения международного гуманитарного права.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре на фоне продолжающейся эскалации вооруженного конфликта между Киевом и Москвой. Соответствующее заявление в Нью-Йорке от 25 августа сделал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Иностранный дипломат ответил на вопрос корреспондента новостного агентства "ТАСС" о том, как он может прокомментировать удар Вооруженных сил Украины по Краснодарскому краю.

По-прежнему глубоко обеспокоен продолжающейся эскалацией этого конфликта, в том числе на территории РФ. Атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру являются явным нарушением международного гуманитарного права, где бы они ни происходили, и должны быть немедленно прекращены. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Известно, что в ночь на 24 августа ВСУ нанесли массированный удар по территории российского региона. В краевом оперативном штабе уточнили, что поврежден частный детский центр. Также скончались трое детей, еще двое взрослых и шестеро детей были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Дополнительно в результате атаки был поврежден пятиэтажный жилой дом, а две женщины получили ранения.

Пресс-секретарь ООН Дюжаррик отказался комментировать слова Драпатого о Донбассе.

Фото: YouTube / Организация Объединенных Наций

