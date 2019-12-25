Жителям Ленобласти рассказали, куда звонить жителям, если в квартире холодно

В Ленобласти досрочно начали отопительный сезон.

В Ленинградской области отопительный сезон решили начать раньше установленного срока. Тепло начали подавать в жилые дома, школы, детские сады и другие социальные объекты, не дожидаясь выполнения условия о среднесуточной температуре ниже +8 градусов в течение 5 дней подряд.

Решение о досрочном начале отопительного сезона поддержал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. По его словам, несмотря на то что погодные показатели еще не достигли нормативных значений, в квартирах уже стало прохладно, а в некоторых районах ночью возможны первые заморозки.

По состоянию на 3 октября отопление уже поступало почти в половину домов региона. Ожидается, что в ближайшее время тепло начнут получать остальные жилые здания.

При этом за организацию подачи тепла отвечают муниципалитеты и поселения. Губернатор поручил главам районов и округов контролировать подключение отопления в жилом фонде и социальных учреждениях.

Тепло в регионе подается поэтапно. В первую очередь отопление включают в школах, детских садах и больницах, затем тепло поступает в многоквартирные дома, а после этого — в остальные объекты.

Если отопительный сезон в конкретном доме уже начался, но батареи остаются холодными, жителям следует обращаться в свою управляющую организацию или аварийно-диспетчерскую службу. Если проблема не решается, можно обратиться в муниципальные службы и региональный орган жилищного надзора.

При этом сроки подачи тепла могут отличаться в разных муниципальных образованиях, поскольку организацией отопительного сезона занимаются местные власти.

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Фото: pxhere.com