Таролог рассказал, стоит ли на Старый Новый год снова загадывать желание

По его словам, каждое отдельное желание "заряжено коллективной энергией всего мира".

Профессиональный таролог Борис Зак рассказал, стоит ли на Старый Новый год снова загадывать желание. Об этом он рассказал телеканалу "360".

По словам эксперта, Старый Новый год называется так из-за того, что 1 января юлианского календаря, которого придерживается РПЦ, выпадает на 14 число григорианского календаря, по которому живет светское общество. Он подчеркнул, что именно 1 января по григорианскому календарю люди по всему миру загадывают желания, тем самым "создавая мощный поток положительной энергии".

Зак добавил ,что каждое отдельное желание "заряжено коллективной энергией всего мира". При этом, по его словам, 14 января такой магии не происходит. Таролог добавил, что загадывать желания есть смысл только тем, кто искренне верит в магию.

Ранее юрист объяснил, куда жаловаться на нарушителей тишины в доме.

Фото: Piter.tv