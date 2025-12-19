Юрист объяснил, куда жаловаться на нарушителей тишины в доме

По словам эксперта, для начала стоит использовать личную беседу, если ситуация не конфликтная.

Член Коллегии адвокатов "Диктатура Закона" Артем Багдасарян объяснил, куда жаловаться на нарушителей тишины в доме. Об этом рассказал телеканалу "360".

По словам эксперта, для начала стоит использовать личную беседу, если ситуация не конфликтная и нет угроз безопасности. Он подчеркнул, что иногда соседи не осознают, что нарушают режим тишины. При этом Багдасарян отметил, что при регулярных нарушениях гражданин не обязан вести переговоры.

Юрист отметил, что основным и эффективным способом реагирования при ночном шуме является вызов полиции, которая зафиксирует факт нарушения и составит административный материал. Также, по его словам, гражданин может обратиться к участковому, администрации района или жилищной инспекции. Самым крайним способом юрист назвал обращение в прокуратуру.

Ранее мы сообщали, что в Чехове почти 100 дворников направили на расчистку улиц.

Фото: 360.ru