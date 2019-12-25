Юрист Зокиров предупредил о штрафах за выброс тлеющих углей после шашлыков

Сумма штрафа зависит от последствий, которые причинило правонарушение.

На российской территории отдыхающим грозит штраф за выброс тлеющих углей независимо от того, где был использован мангал. Соответствующей информацией с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделился ассистент кафедры административного права и процесса Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров. Юрист уточнил, что за такое правонарушение в зеленых зонах выплата в пользу государства может увеличиться почти в три раза - до 50 тысяч рублей. Известно, что выбрасывать непотушенные угли в природных зонах запрещено властями, поскольку из-за этого создается угроза пожара.

Выбрасывать тлеющие угли нельзя в принципе, независимо от того, где использовать мангал. В ином случае создается угроза пожара. Нарушение требований пожарной безопасности влечет административную ответственность, правонарушителю-гражданину может грозить предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Тургунбой Зокиров, эксперт

Эксперт добавил, что если возник пожар или был причинен нетяжкий вред здоровью, уничтожено или повреждено имущество на сумму не больше 250 тысяч рублей, то административный штраф также может вырасти до 50 тысяч рублей. Административный штраф может составить от 50 до 60 тысяч рублей при условии, что нарушения требования по пожарной безопасности привели к нетяжкому вреду для здоровья человека. При более более серьезных последствиях для нарушителя может наступить уголовная ответственность.

