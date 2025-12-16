"Почту России" предложили штрафовать за нарушение порядка направления платежек

Кабинет министров внес документ на рассмотрение в Госдуму.

Федеральное правительство внесло на рассмотрение в Государственную думу законопроект о штрафах до 50 тысяч рублей для "Почты России" за нарушение порядка направления платежных документов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ). Текст соответствующего законопроекта размещен в официальной электронной базе. Чиновники выступили с инициативой изменить Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), добавив туда новую статью и установив наказание за нарушение организацией федеральной почтовой связи предусмотренного жилищным законодательством порядка направления гражданам платежных документов за ЖКУ, информации о размере квартплаты и платы за коммунальные услуги, о задолженности по оплате, документов с расчетом размеров взноса на капитальный ремонт объекта на предстоящий календарный год.

Власти полагают, что сначала за такое нарушение может последовать предупреждение. Затем нарушителю грозят штрафы в размере от пяти до десяти тысяч рублей для должностных лиц, а также от 30 до 50 тысяч рублей - для юридических лиц.

Минцифры направило законопроект о мерах поддержки "Почты России".

Фото: Piter.tv