Аксаков допустил перенос сроков внедрения цифрового рубля для отдельных банков
Сегодня, 11:45
В Госдуме рассказали о послаблении для ряда организаций.

В стране сроки обязательного внедрения цифрового рубля для некоторых банков могут быть передвинуты. Соответствующее заявление в комментарии для новостного агентства "ТАСС" сделал  председатель профильного комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Депутат из нижней палаты дал интервью СМИ в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2026 года. Эксперт пояснил, что для системно значимых кредитных организаций и крупных предприятий России  официальная дата 1 сентября 2026 года останется неизменной.

Использование цифрового рубля, обслуживание его требует затрат, в том числе и организационных затрат. И они уже обратились ко мне с просьбой, скажем так, поспособствовать тому, чтобы срок для них был передвинут.

Анатолий Аксаков, депутат ГД РФ

Специалист рассказал о том, что  даты переноса срока пока нет, она будет плавающей. Законодатель уточнил, то с 1 января 2027 года отсечка уже будет обязательной для всех, в том числе для вышеуказанных банковских структур.

