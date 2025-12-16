Аксаков допустил перенос сроков внедрения цифрового рубля для отдельных банков

В Госдуме рассказали о послаблении для ряда организаций.

В стране сроки обязательного внедрения цифрового рубля для некоторых банков могут быть передвинуты. Соответствующее заявление в комментарии для новостного агентства "ТАСС" сделал председатель профильного комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Депутат из нижней палаты дал интервью СМИ в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2026 года. Эксперт пояснил, что для системно значимых кредитных организаций и крупных предприятий России официальная дата 1 сентября 2026 года останется неизменной.

Использование цифрового рубля, обслуживание его требует затрат, в том числе и организационных затрат. И они уже обратились ко мне с просьбой, скажем так, поспособствовать тому, чтобы срок для них был передвинут. Анатолий Аксаков, депутат ГД РФ

Специалист рассказал о том, что даты переноса срока пока нет, она будет плавающей. Законодатель уточнил, то с 1 января 2027 года отсечка уже будет обязательной для всех, в том числе для вышеуказанных банковских структур.

