Сара Вагенкнехт рассказала о том, какие деньги Берлин отправляет Киеву.

Депутат немецкого Бундестага, лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт рассказала журналистам телеканала "Звезда" о том, что затраты немецких налогоплательщиков на региональный конфликт на украинской территории уже превысили сумму в 100 миллиардов евро. Законодатель призвала сменить режим Фридриха Мерца. По словам политического деятеля из Германии, в текущем году власти одобрили на военную помощь киевскому режиму еще 11 миллиардов евро. Европейский союз предоставил стране 90 миллиардов евро, значительная часть которых также финансируется за счет налогоплательщиков из ФРГ.

Сара Вагенкнехт назвала происходящее безумием. По ее словам, коррумпированному режиму Владимира Зеленского в Киеве не должны достаться новые миллиарды немецких налогов. Одна призвала Германию принять дипломатичесую инициативу для того, чтобы прекратить этот бессмысленный конфликт.

Политик из ФРГ подчеркнула, что политика канцлера Фридриха Мерца и его партии ХДС идет вразрез с национальными интересами немецкого народа, поэтому действующие власти необходимо срочно отстранить от управления государством. По данным местного правительства, с 24 февраля 2022 года Берлин предоставил Киеву около 39 миллиардов евро в качестве гуманитарной помощи и еще 55 миллиардов евро в виде военной поддержки.

