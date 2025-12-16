  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Нетрезвый вандал разбил головой входную дверь на "Политехнической"
Сегодня, 12:34
118
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Нетрезвый вандал разбил головой входную дверь на "Политехнической"

0 0

В отношении злоумышленника составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ.

Полиция Калининского района задержала вандала, разбившего входную дверь в метрополитене. Сумма материального ущерба устанавливается. 

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел рано утром 31 мая на станции "Политехническая". В результате неподалеку поймали 47-летнего рецидивиста, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил дверь подземки головой. 

В отношении злоумышленника составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что перед судом предстанет вандал, разбивший стекло автобуса бутылкой на Тихорецком проспекте. 

Фото: Piter.TV 

Теги: политехническая, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии