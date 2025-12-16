Нетрезвый вандал разбил головой входную дверь на "Политехнической"

Полиция Калининского района задержала вандала, разбившего входную дверь в метрополитене. Сумма материального ущерба устанавливается.
Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел рано утром 31 мая на станции "Политехническая". В результате неподалеку поймали 47-летнего рецидивиста, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил дверь подземки головой.
В отношении злоумышленника составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
