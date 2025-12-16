Из леса в районе поселка Солнечное вывели заблудившегося мужчину

В результате пострадавший вышел самостоятельно на встречу к сотрудникам и был передан родственникам.

В Приозерском районе Ленинградской области прошли поисковые работы. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе 1 июня.

Спасатели Приозерска вечером 31 мая получили сведения о том, что мужчина на квадроцикле уехал в лесной массив и заблудился. Поисковая операции развернулась в районе поселка Солнечное. В результате пострадавший вышел самостоятельно на встречу к сотрудникам и был передан родственникам. Госпитализация ему не понадобилась.

Ранее мы рассказывали о том, что из озера Комсомольское под Петербургом 30 мая извлекли тело мужчины. В настоящее время его личность устанавливается, проводится проверка.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти