Из леса в районе поселка Солнечное вывели заблудившегося мужчину
Сегодня, 10:43
В результате пострадавший вышел самостоятельно на встречу к сотрудникам и был передан родственникам.

В Приозерском районе Ленинградской области прошли поисковые работы. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе 1 июня. 

Спасатели Приозерска вечером 31 мая получили сведения о том, что мужчина на квадроцикле уехал в лесной массив и заблудился. Поисковая операции развернулась в районе поселка Солнечное. В результате пострадавший вышел самостоятельно на встречу к сотрудникам и был передан родственникам. Госпитализация ему не понадобилась. 

Ранее мы рассказывали о том, что из озера Комсомольское под Петербургом 30 мая извлекли тело мужчины. В настоящее время его личность устанавливается, проводится проверка. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

