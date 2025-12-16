Петербург вошел в десятку регионов-лидеров по уровню благосостояния семей в РФ

Петербург занял седьмую строчку в рейтинге российских регионов по уровню благосостояния семей. Согласно исследованию РИА Новости, среднестатистическая семья с двумя детьми и двумя работающими родителями в Северной столице может рассчитывать на свободный остаток в размере 70,2 тысячи рублей в месяц после минимальных расходов.

Этот показатель значительно превышает средний уровень по стране, который составляет 51,5 тысячу рублей. Таким образом, петербуржцы имеют почти на 19 тысяч рублей больше, чем семьи в других регионах России, что подчеркивает финансовое благополучие города.

В пятерке лидеров рейтинга находятся преимущественно добывающие регионы и Москва. Ямало-Ненецкий автономный округ занимает первое место с остатком в 141,4 тысячи рублей, за ним следуют Ханты-Мансийский автономный округ (102,6 тысячи рублей) и Магаданская область (94,9 тысячи рублей). Москва замыкает пятерку с результатом 84,6 тысячи рублей.

Рейтинг был составлен на основе данных о медианной заработной плате и прожиточных минимумах, что позволяет оценить финансовое состояние семей в различных регионах страны. Эксперты отмечают, что различия в материальном положении семей остаются значительными, и тенденции к сглаживанию этих диспропорций пока не наблюдается.

