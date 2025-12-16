Петербуржцы выбрали имя для нового тоннелепроходческого щита метрополитена

Гигантский комплекс весом 300 тонн и оснащённый автоматизированной системой управления начнёт работу на Красносельско-Калининской линии.

Подведены итоги голосования по выбору имени для нового тоннелепроходческого щита, который будет работать на строительстве метро в Санкт-Петербурге. Как сообщил губернатор Александр Беглов в своём канале в Макс, с большим отрывом победил вариант "Любовь", набрав 46% голосов. Он опередил другие предложенные имена – "Ассоль" и "София".

Новый щит, изготовленный на Обуховском заводе специально для нужд петербургских метростроителей, будет введён в эксплуатацию в июне. Гигантский комплекс весом 300 тонн и оснащённый автоматизированной системой управления начнёт работу на Красносельско-Калининской линии.

Ему предстоит пройти сложный участок от станции "Путиловская" до "Каретной", преодолев более 3900 метров грунта на глубине свыше 60 метров.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге объявили тендер на подготовку к строительству станции метро "Шуваловский проспект".

Фото: Макс / Александр Беглов

