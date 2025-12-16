В Петербурге объявили тендер на подготовку к строительству станции метро "Шуваловский проспект"

На эти цели планируется выделить 109,6 млн рублей.

В Петербурге дан старт подготовительным работам для возведения новой станции "фиолетовой" ветки метро. Компания "Метрострой Северной столицы" объявила конкурс на обустройство площадки для строительства.

Как следует из документации, размещённой на сайте госзакупок, речь идёт о возведении площадки шахты № 610. На эти цели планируется выделить 109,6 млн рублей. Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ по строительству временных дорог и тротуаров для обеспечения доступа к будущему объекту.

Новый конкурсный отбор будет проводиться до 11 июня. Согласно условиям, срок действия контракта с победителем завершится в конце текущего года. Станция "Шуваловский проспект" является частью масштабного проекта по проектированию и строительству Фрунзенско-Приморской линии от "Комендантского проспекта" до "Коломяжской" с электродепо.

Ранее мы сообщили о том, что в петербургском метро выпустят жетон к 170-летию Балтийского завода.

Фото: Piter.TV