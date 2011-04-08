В петербургском метро выпустят жетон к 170-летию Балтийского завода
Сегодня, 10:15
В Петербурге появится новый коллекционный жетон, посвящённый 170-летию Балтийского завода. Его стоимость составит 700 рублей, информирует пресс-служба городского метрополитена.

Приобрести жетон в блистере можно будет с 26 мая 2026 года в кассах всех станций метро после церемонии гашения.

Также будут доступны жетоны без специального блистера – их можно будет найти в кассах станции "Горный институт". Тираж ограничен.

Ранее петербуржцам рассказали о ходе строительства новых станций метро.

Фото: пресс-служба петербургского метрополитена

