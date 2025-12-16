Полиция Петербурга пресекла деятельность группы, участники которой занимались финансовыми махинациями

Неправомерный оборот денежных средств составил 212 млн рублей.

Полицейские Петербурга пресекли деятельность группы, участники которой занимались финансовыми махинациями. С июля прошлого года четверо рецидивистов и их сообщница приобрели 941 банковскую карту. Неправомерный оборот денежных средств составил 212 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 10 июня.

По предварительным данным, организатор предложил своим знакомым подыскивать дропов. Реквизиты счетов передавались для незаконного использования третьим лицам.

В ходе обысков забрали 29 мобильных телефонов, 300 банковских и сим-карт, а также блокноты с данными дропов и другими сведениями. Возбуждено несколько уголовных дел по ч. 5 ст. 187 УК РФ. Мужчины заключены под стражу, женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мы рассказывали о том, что полицейские задержали лжеремонтников, орудовавших в Петербурге.

Видео: пресс-служба МВД России